Juba hulk aega võtan ma iga päev aja maha ja kuulatan oma südame häält. Varem ütlesin, et alustan iga oma päeva sellega, et kuulan enda omast Suuremat Tarkust. Nõnda püüan tuua kuuldavale seda, mis mu elus tahab juhtuda ja mis ei taha. „Sündigu sinu tahtmine“ on lause, mida viimasel ajal olen püüdnud omaks võtta. Teisisõnu olen püüdnud aru saada, missugused minu püüdlused tõusevad minu egost ja missugused hingest. „Midagi säärast, mis ei taha juhtuda, ei või tagant sundida“. Sellest põhimõttest olen juba aastaid juhindunud.

Igas õnnisturikkas tegemises peab olema juures kergus. Kui asjad lähevad õiges suunas, loksahtavad nad paigale nagu masinavärgi osad. See on märk sellest, et kuskil universumi ääretuses on otsustatud, et just see asi peab aset leidma. See ei tähenda muidugi, et inimene peaks ainuüksi tööd rügama. See tähendab, et ta peab arendama endas vaistuväelisust saamaks aru, millal on ebaõnnestumine märk sellest, et aetakse vale asja või aetakse seda valel viisil.

Olen niisiis püüdnud õppida kuulama oma hinge häält, et teaksin, mis tahab aset leida ja mis mitte. Oluline on varuda selle jaoks aega, oluline on teha seda järjekindlalt ja piisavalt sageli. Sellest peab saama elus kõige tähtsam asi. Minule on vaikse mõtiskelu hetked olnud võimalus õppida aru saama, kas olen õigel teel või käin eksiradu. Minu viimase aja raskused ja ebaõnnestumised on seda kinnitanud. Olen käinud eksiradu ja olen hakanud kartma oma võimalikke valesid samme. Tean, et kui ajan õiget asja, ei käi mulle ükski raskus ega ebaõnnestumine üle jõu, sest need on vaid loomulikud tõkked ja väljakutsed minu rännuteel. Õige ettevõtmisega käib alati kaasas lihtsus ja kergus.