Tõeline seksuaalsus | Su süda igatseb, et teda tunnetatakse, tuntakse ja armastatakse

Igal mehel on puudused ja vahest sa kardad oma mehe käskudele alluda, kuna tead, et ta võib vääratada, ja sa näed, et mõnikord ta vääratabki. Su mehel ei pruugi olla intellektuaalset võimekust. Või ta on energeetiliselt tuim. Su mees võib olla liiga kohmakas, kõhklev või liiga turvaline ja igav. Temas ei pruugi olla piisavalt sügavust, jõudu ja leebet nõudlikkust, et sinu alistumist välja teenida. Kui sa meest vaimselt ja seksuaalselt üdini ei usalda, siis oledki valinud ta selleks, et ei peaks avatuna alistuma ega näitama oma südames olevat sügavat igatsust.

Sul ei pruugi olla midagi selle vastu, et juhtida oma fi rma sadat töötajat, aga su süda ei leia mingit naudingut oma mehe juhtimisest. Inimesena – ärinaisena, elukutselise artistina, emana, poliitikuna – võib sulle siiralt meeldida juhtohje enda käes hoida. Aga kui su olemuses domineerib naiselikkus ja käes on aeg kallimaga koos vaimselt ja seksuaalselt avaneda, siis sa soovid, et ei peaks alati vastutama ja juhtima, ütlema mehele, mida teha, suunama teda suuremasse süvenemisse, õpetama talle, kuidas avaneda. Sa tahad end avatult pakkuda, ilma et peaksid alati algatama ja juhtima.

Kas oled kunagi toetunud mehe armastavale juhatusele? Kas oled loobunud kontrollist ja lasknud magusalt alistunud südamel metsiku ja sügava merena avaralt voolata või oled hoidnud end kitsal toimekusekanalil? Hingeliselt ja seksuaalselt tahab su süda, et temasse sisenetaks, et ta täidetaks sügava armastuse ja laitmatu terviklikkusega. Sa tahad õnnest ja külluslikust armastusest joovastuda, ilma et peaksid alati juhtohje haarama ja kallimat juhatama.

Kui mees pole piisavalt sügav, et sind tunnetada ja avada, muutub su keha nurgeliseks, hääl teravaks ja liigutustest kaob graatsia. Su kõhtu ei täida nauding. Miks? Sest ükskõik kui siiralt sulle ka ei meeldiks oma tööd, loomingut või ühiskondlikku tegevust ise valitseda, igatseb sinu naiselik olemus pigem armastuses alistuda ja kõige kontrollimisest loobuda kui et ise teha kõiki vaimseid ja seksuaalseid otsuseid.

Kui oled mehega, keda sa ei usalda, siis on selle põhjuseks vaid see, et sa eelistad alistumiseta armastust täielikus usalduses avali alistumisele. Alistumiseta armastus on turvaline. Sa kardad juhtimisest loobuda – sa ei usalda armastuse juhtrolli täielikult – ja nii oledki valinud mehe, kes ei nõua oma sügava terviklikkusega sinu alistumist. Kui sa usaldaksid armastuse juhtrolli, siis rahulduksid ainult sügava mehega, kes on võimeline sind hoopis rohkem avama, kui sina teda juhendada oskaksid.

Mehed on nagu rongid. Nad on kuhugi teel. Mehe valimine ja tema juurde jäämine on nagu oma rongi väljavalimine. Sa lähed kas sinna, kuhu mees vaimselt ja seksuaalselt läheb, või tuleb sul tema rongilt maha astuda. Kui sul on tunne, et pead muutma mehe suunda endale meelepärasemaks, siis kaotad ilmselt ka usalduse tema navigeerimisoskuste vastu.

Sa ei taha jäika meest, sa tahad meest, kelle südamejulgus ja ehedus voolaksid sügavalt. Sa tahad meest, kes sind tunnetaks, kuulaks, võtaks arvesse kõike sinu öeldut ja siis nõuaks sind omale, viiks sind sinna, kuhu sa poleks osanud lasta end viia, isegi kui oleksid üritanud. Ta viib su südame uudselt sügavasse seiklusse ning näitab sulle elu uusi külgi.

Sa saad – ja peaksid – väljendama mehele oma tundeid võimalikult külluslikult, peaksid andma talle tagasisidet ning väljendama spontaanselt oma armastust ja oma tundliku südame naudingut ja valu. Tõeliselt hea mees võtab kõike kuulda, mida sa temaga jagad, arvestab kõigega, mida oled talle näidanud ja siis su südant sügavuti endale nõudes otsustab, kuhu rong läheb – kas sinuga või sinuta. Ja selline asi sulle ju meeldibki.

Sa ei taha meest, kes kohandab oma suunda vastavalt sellele, kuhu sina käsid minna. Mis mees ta siis oleks? Kui mees muudab suunda sinu käsu peale, siis samahästi võiksid sa ju ise rongi juhtida. Sulle meeldib, kui mees on nii tark, et saad tema tarkust austada.

Sõltuv naine on valmis oma suunataju unustama, peaasi, et mees vaid endiselt temasse kiindunud oleks; ta on valmis mehe rongi peale edasi jääma isegi siis, kui ta mehe vaimset ja seksuaalset tarkust täielikult ei usalda. Iseseisev naine nõuab võrdseid võimalusi ühist rongi juhtida või otsustab enda rongi kasuks. See on mõistlik, kui ta ei usalda mehe võimet teda hingeliselt ja seksuaalselt rohkem avada, kui ta üksinda end avada suudab.

Aga naine, kes on valmis sügavuti avanema, et kogeda kahe keha ühtsust, ei lepi vähesega. Ta on küps, et kogeda avatult alistudes ülimat naudingut, mis täidab ta elu taltsutamatu jõulise armastusega, seega valib ta mehe, kes käsib tal minna sügavamale ja kaugemale, kui ta ise uskus võimaliku olevat.