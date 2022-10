NÄDALA TAROSKOOP 10.-16.10 | Ootamatud uudised võivad sinu elus segadust tekitada

Nädala võtab kokku müntide paaž. On aeg selleks, et hakata ellu viima muutusi. Sa alustad midagi uut, mis viib sind pikas plaanis elus edasi, annab sulle kogemusi ja laseb sul õppida uusi asju. On võimalik, et alustad põnevat seiklust, mis toob su ellu lisaks uutele väljakutsetele ka palju põnevust, uusi sihte ja inimesi, kes hakkavad mängima olulist rolli nii sinu isiklikus kui ka tööalases elus. Seega, astu julgesti oma mugavustsoonist välja, sest ainult seal saavad juhtuda imed.

Tööalaselt pole just lihtne aeg. Pead rohkem pingutama kui tavaliselt ning võid kokku puutuda ka mõne ebameeldiva uudisega, millega kohanemine võtab veidi aega. Võid tunda väsimust ja tüdimust selle osas, et asjad ei laabu nii nagu soovid. Raha osa pole samuti lihtne aeg, sest puutud kokku ootamatute väljaminekutega, mis muudab sinu majandusliku olukorra veidi pingeliseks.

Armastuse ja suhete osas võid tunda, et sa ei tea, kus sa hetkel seisad ja kahtled, kas see, mille suunas liigud on sinu jaoks õige või mitte. Kõhklused, kahtlused ja ebakindlustunne võivad sinus tekitada illusioone ja pettekujutlusi. Ära võta vastu ühtegi otsust mõtlematult, sest see võib sinu jaoks kaasa tuua soovimatuid tagajärgi. Ära heida meelt, vaid lase tormil vaibuda ja tee oma sammud alles siis.

Nädala energiaid esindavad torn ja sauade üheksa. Pead end valmis panema rahututeks aegadeks, mis esitavad väljakutseid elu erinevates valdkondades. Sa oled tegelikult juba poolel teel oma eesmärkide poole, seega ära lase end heidutada sellest, kui pead veel pisut pingutama. Kõik läheb hästi, lihtsalt pead hoidma oma meeleolu hea ja uskuma, et kõik mis toimub, on sinu kõrgeimaks hüvanguks.

Nädala kaart on karikate kuus. Sinu sisemine laps nõuab nüüd valla päästmist. Ehk on aeg heita pilk minevikku ja meenutada armsaid lapsepõlvemälestusi? Lase endal julgelt ja ilma hirmudeta oma unistusi järgida, ole mänguline ja ära karda ka spontaanset käitumist. Alati ei ole vaja kõike detailideni ette planeerida ja turvalisuse külge klammerduda.

Nädala kaart on müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, mis ei too endaga kaasa plahvatuslikke arenguid ega ootamatuid sündmusi. Pigem liiguvad asjad stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab sauade kuninganna. Tegeled praegu aktiivselt oma elus ümberkorralduste tegemisega. Suunad oma energia töösse ja kodu materiaalsema poole eest hoolitsemisse. Oled optimistlik ja keskendud positiivsele, mis sinu elus on. Kõik see muudab praeguse aja sinu jaoks rõõmsaks, tegusaks ja suurepäraseid tulemusi toovaks.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunned, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab müntide rüütel. Oled nüüd valmis korralikult panustama, et saavutada endale seatud eesmärke. Hea aeg on eelkõige töö- ja rahaasjadega seotud teemade osas. Praegu tasub tähelepanu pöörata ka detailidele, sest kui nö „väikesed asjad“ on korras, siis toimivad ka „suured asjad“ laitmatult.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku saatuseratas. Nüüd saad mustvalgel näha, kuidas kõik siin elus on mööduv. Olgu selleks head asjad või mured, mis tundusid ületamatud - kõik saab ümber ja ellu tuleb jälle midagi uut. Mida vähem klammerdud ja asju üle dramatiseerid, seda kergem on sul näha kõike nii, nagu see tegelikult on. Omanda oskus, mis laseb sul vajadusel eluvooluga sujuvalt kaasa minna ja sa näed, kui palju kergemaks kõik muutub.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kümme. Soovid nüüd oma mineviku selja taha jätta, sest see on sulle põhjustanud piisavalt meelehärmi. Selleks, et edasi liikuda, pead tegema otsustavaid samme ja olema julge. Kui sa kardad riskida, siis ei muutu midagi ning need samad probleemid, mille käes oled vaevelnud, kerkivad mõne aja möödudes taas esile.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on saatan. Sinu elus on pöördelised ajad, mis nõuavad valikute tegemist. Seekord pole otsustamine sinu jaoks just kõige lihtsam, kuna tunned kiusatust proovida ka neid elu külgi, mis tegelikkuses sind just kõige õigemate radadeni ei vii. Samas, ära karda eksid, sest sinus on piisavalt tugevust, et taas õigele rajale naasta. Mõtle ainult hoolikalt läbi, kas see on riski väärt.

Ilusat uut nädalat!

