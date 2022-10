Universumis kehtib alati tasakaaluprintsiip

Näiteks oli üks naine, kes tahtis teada saada, et mis jama see on: nii kui tema rahaliselt jalad alla saab, tuleb keegi mölakas, tõmbab vaiba alt ära ja teeb platsi puhtaks. Ta sattus pidevalt selliste inimeste otsa, kes ta lagedaks tõmbasid. Ükskord tegime temaga regressiooni ja siis naine hakkas rääkima, et tema oli keskajal Prantsusmaal kuningalossis mingisugune tähtis tegelane, rahalises plaanis oli rikkur ja tema hobiks oligi teistelt raha välja petta. Terve oma elu pettis ta teiste käest raha välja. Ütlesin talle, et ta näeb nüüd selles elus, et teistel tuleb väga hästi välja seesama, mida tema tegi eelmises elus – see ongi asja mõte. Naine oli meeleheitel, et kuidas selles elus siis üldse õnne leida. Ma ütlesin talle, et kui järgmine mölakas ta rahast lagedaks teeb, ärgu mingu enam kohtusse kaebama, vaid andku talle andeks. Siis lõpeb karma ära.