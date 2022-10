Probleemide lahendamine suhtes on valiku küsimus

Ütleme, et sa oled teinud valikuid, mille üle sa uhke ei ole, kuid mis otsustamise ajal tundusid õiged. Ütleme, et need valikud mõjutavad nüüd su suhet. Mida teha ja kuidas sellest rääkida? Esiteks pead sa aru saama, et sa ei pea ikka ja jälle samu valikuid tegema. Sa võid valida midagi muud, midagi, mis on su abielule kasulikum. Teiseks, võta julgus kokku ja ütle oma naisele: „Palun anna mulle andeks. Ma tean, et olen sulle haiget teinud, aga ma tahaksin, et tulevik oleks teistsugune. Ma tahan armastada sind keeles, mida sa mõistad. Ma tahaks osata su vajadustele vastata.“ Olen näinud lugematul hulgal abielusid, mis on pääsenud lahutusest tänu sellele, et inimesed valivad armastuse.