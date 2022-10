Minimalistlik eluviis lubab lihtsamalt ja õnnelikumalt elada

Enamikel meist on rohkem asju, kui tegelikult vajame. See on meie tarbimisühiskonnas saanud normaalsuseks. Asjad, mis meil on, jätavad ekslikult mulje, nagu saaksime õnne osta, nagu tooksid need meile külluse- ja turvatunnet. Sellepärast tunnemegi, et mida rohkem tarbime ja mida rohkem meil on, seda õnnelikumaks saame. Kui see oleks tõesti nii, siis miks on maailmas rohkem depressiooni kui kunagi varem? Uskumine, et mida rohkem meil on asju, seda õnnelikumad oleme, on teinud meid hoopis alati rahulolematuks ja ärevaks. Võlad on suuremad kui kunagi varem. Kuidas orienteeruda maailmas, kus iga nurga taga paistab veel suurem, parem, soodsam ja ägedam asi, mida osta?