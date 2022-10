Head õpetajate päeva! Hea õpetaja mõistab, et iga õpilane on omamoodi hing

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks, s.o elukutsega seotud probleemidele ja saavutustele tähelepanu pööramiseks. Õpetajate päeva tähistatakse riigiti erinevatel päevadel, Eestis on selleks 5. oktoober. Loe, milliseid mõtteid on õppimine ja õpetajad tuntud mõtlejates tekitanud.