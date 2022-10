Selgeltnägija õpetab: hoia peresuhted puhtad ja selged, siis voolab sinu eluenergia takistusteta

See on struktuur, mis on kujunenud pika evolutsiooni jooksul, reguleerides inimese enda ja tema kõige lähedasemate– pereliikmete – energiavoolu. Kui peresuhted on puhtad, voolab energia kergelt, lausa nii kergelt, et inimene seda ei märka.

Seda energiat on lihtsam tunnetada olukordades, kus see on mingil põhjusel blokeeritud. Näiteks siis, kui laps lahkub kodust ja hakkab oma lähedasi igatsema - seeläbi avaldub lapse side perekonnaga.

Just perekondlik energia on tavaliselt peamiseks toeks ning kui energia voolamise kergus kaob, kui selle teele satuvad „energiasõlmed“ – ummikud ja keerised –, mõistab inimene kohe, et midagi on valesti. Sellistes olukordades võivad tekkida haigused, konfliktid, probleemid, nn suguvõsa needused, „tsölibaadi kroon“ jne.

Inimese elutähtsate probleemidega tegelevad spetsialistid (psühholoogid, selgeltnägijad, nõiad) teavad, et kõige keerulisemad probleemid on need, mille juured ulatuvad inimese perekonda. Näiteks liiguvad kõige raskemad needused VERELIINI pidi. Need on needused, mida saadavad inimesele kaela tema enda sugulased. Võime küsida, et kes küll paneb needuse peale oma sugulastele, lastele, lapselastele, lapselapselastele. Kas inimese solvumine võib tõesti olla nii suur, et ta karistab selle eest kogu oma vereliini? Tegelikult toimuvad paljud taolised needmised ebateadlikult, südames. Võimalik, et sa isegi oled end vahel tabanud pahaselt mõtlemas inimese peale, kes sind solvas: „susi sind söögu“ (või veel hullemini).

Sel hetkel ei arva ju keegi, et peale seda võib sulle haiget teinud inimesega reaalselt midagi halba juhtuda, eriti kui tegemist on oma sugulasega. Aga kui solvumine ja viha on suur ning sinu energia on teise inimese omast tugevam, siis on võimalik, et tahtmatu needmine toob kaasa hirmutavad tagajärjed ka sinu jaoks. Pahandused ja hädad võivad peres koguneda ja kasvada nagu lumepall ning lõpuks põhjustada tõelise laviini, mis niidab üksteise järel maha kõik suguvõsa liikmed.