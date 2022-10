Need on neli sodiaagimärki, kelle ellu toob oktoobrikuu õnne ja maagiat

Kuna Merkuuri retrograad lõppes 2. oktoobril, siis nüüd peaksid tundma, et sinu õlgadelt on justkui suur koorem langenud. Kui sul olid suhetealased probleemid, siis nüüd peaksid suutma neid lahendada ning kõik teemad, mis eelnevalt liigselt kirgi kütsid, peaksid olema rahulikult ja mõistlikult hallatavad. Alates 23. oktoobrist on ees ootamas põnev aeg, kus nii Päike kui Veenus sisenevad hõõguvasse, kirglikku ja intensiivsesse Skorpioni sodiaagimärki.

Kuu saab läbi, kui Jupiter liigub 28. oktoobril unistavasse ja suure kujutlusvõimega Kaladesse, kuhu see jääb aasta lõpuni. See suurendab sinu vaimsust ja avab su südame universaalsele armastusele. Seega tasub sukelduda julgesti sellesse müstilisse energiasse.

Need on neli sodiaagimärki, kes saavad oktoobrikuud kõige enam nautida

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Kaalude hooaeg on kätte jõudnud, Kaksikud! See on sinu jaoks üks põnevamaid aegu aastas, sest nii Päike kui Veenus toovad sinu viiendasse lõbu ja naudingute majja rõõmu ja romantikat. See on suurepärane aeg, et minna kuumadele kohtingutele, minna tantsupõrandale ja teha asju, mis panevad end tõeliselt elavana tundma! Merkuur – sinu valitsev planeet – veedab samuti aega sinu maagilises viiendas majas 10. - 29. oktoobrini, õnnistades sind artistlikkuse ja loomingulisusega.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nii päike kui Veenus veedavad kuni 23. oktoobrini aega sinu neljandas kodu ja perega seotud majas, mis tähendab, et veedad aega inimestega, keda usaldad ja armastad. Sul võib isegi tekkida soov naasta oma juurte juurde ja veeta aega sugulastega või inimestega, kellega koos üles kasvasid. See võib esile tuua ka sügavaid ja hingepuudutavaid lapsepõlvemälestusi. Selleks ajaks, kui Päike ja Veenus 23. oktoobril Skorpioni märki sisenevad, hakkab elu tõeliselt huvitavaks minema! Need taevakehad sisenevad sinu viiendasse lõbu, naudingute ja eneseväljenduse majja, kutsudes sind üles kasutama oma loovust ja vabastama oma sisemise võluri.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)