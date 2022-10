Soovitused vanavanematele, kelle laps või lapselaps on kärgperes

Tavaliselt on teised inimesed lahku läinud paari puhul ühe osapoole looga paremini kursis. Ometigi võib iga terapeut kinnitada, et sageli on partnerite kirjeldused sellest, mis juhtus, täiesti erinevad. Seepärast on hirmkeeruline väita, mis on objektiivne tõde paari lahkuminemise loos, mis on põhjus ja mis on tagajärg. Tervikpilt erineb suuresti sellest, mis ühelt mättalt paistab. Nagu juba korduvalt öeldud, kedagi mõista on keerulisem kui teda hukka mõista. Tee oma parim, et mitte risti lüüa seda osapoolt, kelle poolt Sa ei ole.