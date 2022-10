Suhtes ole sina ise, algusest peale

Kui sa lõpetad lolli mängimise ning oled aus iseenda ja oma partneri vastu, on see üks suuremaid läbimurdeid su elus. Kui sa tunnistad, et jah, minu sees on palju viha, jah, minu sees on palju kurbust ja armukadedust, saab sellest hetkest alates kõik ainult paremaks minna. Tunnistamine on esimene samm, edasi saad hakata oma sisemaailmaga tegelema. Kui su partner on teadlik inimene, kes sind nendes protsessides toetab, jõuate koos täiesti uude ja palju paremasse suhtesse.