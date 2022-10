Asjade klaarimine lahkumineku puhul

Igal juhul leiad end lahku minnes olukorras, kus minevikku ei saa muuta ja tulevikku ette ei tea. Jah, sa võid oma peas senise elu pilbasteks lammutada, analüüsida lauseid, pilke, žeste, aga sel pole mõtet. Minevikku ei muuda. Teinekord, kui on tunne, et see kõik on nii ebaõiglane, võib tekkida tahtmine teisele käru keerata. Lõhkuda tema vanaemalt päranduseks saadud kauss, viia ühisest kodust minema asju, ilma et teine teaks. Sa ju tegelikult mõistad, et see on lapsik, ja igas lahkuminekus on vaja suuremeelsust. Küll aga tasub võtta vestluspartneriks psühholoog, kellega tekib hea kontakt. Siis, kui tunned, et sul on teda vaja. Mina hakkan tavaliselt elu tagantjärele lahti võtma, kui kriis on seljatatud. Teisele võib aga olla hea see, kui kohe on kellegagi asju arutada, kirjutab Heidit Kaio oma raamatus „Vestlused Priiduga. Lahutus“.