Usk, et magama jäädes me taasühineme mittefüüsilise allikaga, pole omane ainuüksi minule. Hinduism, judaism, kristlus ja šintoism, kui nimetada vaid mõnda spirituaalset mõttekoolkonda, räägivad sedasama. Niisiis kingitakse meile öösiti võime saavutada ühendus suurema perspektiiviga, samas kui meie füüsiline keha saab kasu kosutavast unest.

See suurem perspektiiv annab meile palju erinevaid unenägusid. Näiteks tavalised unenäod, hoiatavad unenäod, ennustavad või prohvetlikud unenäod, kollektiivsed unenäod ja teadlikud unenäod. Sa kuuled neist kõigist täpsemalt seda raamatut lugedes. Ent kasulik on kohe alguses vahet teha, millised on tavalised ja millised teadlikud unenäod.

Tavalised ehk „normaalsed“ unenäod on rikkad kujutluste, sümbolite ja lugude poolest. Need unenäod on nagu öised ekskursioonid, millest sa osa võtad. Vahel on need unenäod eredad ja elavad. Just nagu see unenägu, mida ma sinuga raamatu alguses jagasin. Teinekord unustad sa need täiesti – näiteks ehk selle unenäo, mida nägid eelmisel kolmapäeval?

Selles raamatus olen ma niisuguste unenägude kohta kasutanud sõnu „tavaline“ ja „normaalne“. See on lihtsalt lugemise kergendamiseks ja selgitamiseks. Aga sa peaksid teadma, et need igapäevased unenäod pole sugugi igavad ega tavalised. Ma ütleksin isegi, et need võivad olla meie suurimad spirituaalsed õpetajad. Ent sageli on need hommikuvalgusega läinud.

Tavalised unenäod annavad su elule palju juurde ja oma teekonnal läbi selle raamatu sa avastad, et need on väga helded. Nad juhatavad sind alati.

Su unenäod, tulvil tuttavaid või võõraid inimesi, kohti, sündmusi ja tegelasi, räägivad sinuga sümbolite ja metafooride keeles. Kolmandas peatükis avastad nende sügavuse, mis on sulle kättesaadav unenäotõlgenduse sümboolika kaudu. Harjutusi tehes õpid, kuidas täpselt neid unenäosõnumeid dešifreerida oma isikliku heaolu ja arengu hüvanguks.