Vabad mehed ei ole kuskile kadunud

Kui tahad muuta enda elu, hakka endaga tööd tegema. Esialgu vasta ausalt küsimusele: mida ma teeksin, kui oleksin tema naise asemel? Vastus võib olla valus, kuid see paneb asjad paika. Ebameeldiv on jagada meest tema naisega, aga mõtle selle peale, kuidas tema naine tunneb ennast, kui saab teada, et mehel on armuke. Mõtle selle üle, et kui astud suhtesse abielumehega, siis selle hind on see, et sa ei saa elada täisväärtuslikku elu, kuna pead ennast ja oma suhet varjama. Jaga paberileht pooleks ning pane kirja plussid ja miinused: mis sulle meeldib ja mis mitte.

Ta on hooliv, kuid kas ta leiab alati aega küsida, kuidas sa elad? Kas ta on kunagi küsinud, kuidas sa tunned ennast pärast seda, kui oled temaga kogemata kohtunud tänaval või kaupluses, aga sul pole õigust tere öelda, et mitte äratada tema naises kahtlustusi.

Näed paar korda nädalas enda ees kena ja hoolitsetud meest, kelle eest kannab hoolt tema naine ja samas võib-olla kuuleb pidevalt tema pretensioone. See mees ei tea võib-olla, kuidas näevad välja tema lapse klassikaaslaste vanemad, sest koosolekutel käib naine, kuna tema veedab samal ajal aega sinuga. Sa hindad oma armukest ja tema pereelu tema juttude põhjal ning õigustad enda rolli nende juttude põhjal, aga reaalsus võib olla hoopis teistsugune. Võib-olla otsib mees ainult uusi naudinguid, mitte ei ole põhjus koduse seksielu puuduses? Ja tänu armukesele ta leiab uusi kogemusi ja naudinguid. Oma naine pakub tugevat tagalat, aga sinuga on kõik uus ja värske. Ta tunneb end vallutajana ja sina oled tema saak.

Kui sind pidurdab normaalsete suhete loomisel usk, et kõik head mehed on juba hõivatud, siis tegelikult ei ole see nii. On olemas ka toredaid vabasid mehi, kes sooviksid suhteid luua. Kõigepealt hakka ennast austama ja väärtustama. Armukese rollis on see võimatu.