Millal sa peaks temaga magama?

Siiski ei tähenda see, et naise öelda on ainult see, kas mees saab seksi või ei. Iga kuu treitakse erinevates ajakirjades tuhaneid artikleid selle kohta, kuidas seksida ei tohi enne teatud arvu kohtinguid või püsisuhtesse astumist, sest muidu mees kaotab huvi. Või jagatakse igasugust muud nõu, millest pole pikas perspektiivis mehe kinnihoidmisel mingit kasu.

Tundub, et enamik naisi, keda ma tean, peavad kinni kolme kohtingu reeglist, mis põhineb umbes sellisel loogikal: „Kui ma ootan kolmanda kohtinguni, näeb ta, et ma pole samasugune kergesti kättesaadav nagu need teised litsid, kellega ta väljas käib. Siis ta saab aru, et ma olen keegi, keda tuleb tõsiselt võtta, enne kui midagi üldse juhtuma hakkab.“ Selles on oma iva, kuid see on järjekordne reegel, mis eesmärki ei pühitse. Ma tean paljusid, kes ootavad seksi saamiseks kolmanda kohtinguni ega pühendu sellegipoolest. Küsimus pole ainult selles, kui kaua ta seksi ootama peab.

Meelevaldne ooteperiood on vaid mäng, mis mitte ei aita kahe inimese vahel sidet luua, vaid lõpeb enamasti halvasti. Kuigi minu isiklik filosoofia on see, et esimesel kohtingul seksimist ei tohiks eesmärgiks võtta (aga ma ei ütle, et seda kunagi teha ei või), pole sel midagi pistmist tõsiasjaga, et sa pole teda piisavalt kauaks ootama pannud. Mehe ootele panemine pole see, mis tema huvi sinu vastu üleval hoiab.

Kui keskmine mees kohtingule läheb, loodab ta mingil määral alati õhtu lõpus seksi saada. Mehed on nii juba ehitatud. Kui ta sinuga kohtingul on, on ta juba otsustanud, et visuaalne keemia on olemas, ja kui ta on otsustanud, et visuaalne keemia on olemas, siis ta tahab sinuga seksida. See ei tee temast ei head ega halba meest, see on lihtsalt fakt.