NÄDALA TAROSKOOP 3.-9.10 | Kõik ei ole nii nagu pealtnäha näib

Nädala energiaid esindavad kuu ja müntide kuningas. Kõik ei ole nii nagu pealtnäha näib. Usalda oma sisetunnet ja oska näha ka varjatut. Praegu tasub tähelepanu pöörata ka oma unenägudele, sest sinu alateavus näitab sulle seda, millele võiksid tähelepanu pöörata. Ära kiirusta järelduste tegemisega, anna asjadele aega areneda ja näidata oma tõelist palet.

Suhete osas ootab ees nädal, kus esmapilgul võib tunduda, et kõik justkui toimib laitmatult, kuid ometi kripeldavad rahuliku pealispinna all lahendamata probleemid ja vastuseta jäänud küsimused. Nüüd võid uuesti kokku puutuda valusate teemadega minevikust või avastada, et oled sattunud jälle suhtemustrisse, mis sulle kuidagi head ei tee. Ära lase end kaasa tõmmata mängudesse ja manipulatsioonidesse, jää ausaks iseenda ja ka oma kaaslase vastu.

Tööalaselt pead nüüd olema kohusetundlik, pühendunud ja visa, kui soovid saavutada oma eesmärke. Tegemised ei laabu ehk nii ladusalt kui sooviksid, kuid ära lase oma hirmudel end liiga palju mõjutada. Kui sul on ausad ja kindlad plaanid ning kui oled nõus oma unistuste nimel ka veidi vaeva nägema, siis laabub kõik sinu jaoks positiivselt. Ära mõtle üle ega lase ärevusel enda üle võimust võtta. Alati on midagi, mis võiks olla paremini või sujuda ladusamalt, kuid kokkuvõttes saad endasse uskudes kõigest edukalt üle. Raha osas pead nüüd vältima kõike sellist, mis on riskantne ja kahtlane. Kui miski paistab liiga hea, et olla tõsi, siis väldi seda.