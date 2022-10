ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge „Teraapilised vestlused“: Mindfulness ehk teadvelolek

Mis on mindfulness ehk teadvelolek ja miks seda tänapäeva inimesele üldse vaja on? Mis on mindfulness’i vastandid - autopiloodil kulgemine, hajameelsus, reaktiivsus? Kuidas tuua teadvustamise kaudu oma ellu rohkem kohalolu, rahu ja kergust? Miks on enesehool, aga ka hoolivus ja empaatia teiste suhtes, meile eriti olulised just kriisiaegadel?