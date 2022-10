ALKEEMIA TAROSKOOP OKTOOBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar)

Armastus. Nüüd vajad midagi, mis sind rutiinist välja tõmbaks ja mis võiks olla selleks parem, kui väike väljasõit mõnda romantilisse paika või võimaluse korral lausa pikem reis unistuste sihtkohta. Sa vajad midagi, mis viiks su tavakeskkonnast eemale, kus saaksid oma emotsioonid ja mõtted läbi tunnetada. Värske pilk armuelule annab uue hingamise ja toob taas sära silmadesse.

Küllus. Praegu on sinu jaoks kõik küllusekraanid valla, seega tasub olla usin ja panustada töösse, et saavutada oma unistuste eesmärke. Hea aeg on uute töövõtete õppimiseks ja kasutama hakkamiseks ning ka uuele ametikohale siirdumine on praegu tõenäoline. Sissetulek on täpselt vastavuses sinu panusega, seega anna endast parim.

Tervis. Pead astuma reaalseid samme selleks, et oma tervist paremaks muuta. Kui oled soovinud mõnest halvast harjumusest vabaneda, siis nüüd ongi aeg alustada uue ja tervislikuma eluga. Ära lükka alustamist edasi, vaid hakka iga päev kasvõi midagi väikest enda heaks tegema. Liigu rohkem, paranda une kvaliteeti, tarvita paremat ja puhtamat toitu ning tee puhastus ka oma mõttemaailmas – katsu vabaneda negatiivsetest emotsioonidest.

Veevalaja (20. jaanuar – 18. veebruar)

Armastus. Südameasjade osas ilmuvad sel kuul su teele teemad, mis on seotud karma õppetundidega. Need ei pruugi olla lihtsad, kuid mida avatum ja koostööaltim ise oled, seda kergemini suudad käesoleva perioodiga toime tulla. Proovi olla iseenda vastu leebe ning ka partneri vastu empaatiline. Sa vajad rahu ja tasakaalu, et kõigega, mis sinu elus toimub, toime tulla.

Küllus. Töö- ja rahaasjad nõuavad palju tähelepanu. Võid tunda, et kõik ei laabu nii lihtsalt, kui võiks. Samuti võivad inimsuhted pingestuda ja muuta tööelu veelgi keerulisemaks. Nüüd aitab ainult see, et oled äärmiselt korrektne, mängid reeglite järgi ning katsud leida viise, kuidas jääda ka väga pingelistes olukordades võimalikult rahulikuks.