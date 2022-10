Alkeemia lugemisnurk| Meelerahu- ja keskendumisharjutused lastele

Rahu, ainult rahu – seda Karlssoni lemmikväljendit on kasutanud ilmselt iga lapsevanem ja õpetaja.



Elu meie ümber kutsub meid palju endast väljapoole vaatama, tarbima, kiirustama. Selles müras on üha raskem pöörata pilk sissepoole ja õppida sedakaudu ennast tundma. Ja ometigi on enda tundmisest ja juhtimisest kõige enam tuge, et edukalt tänases maailmas orienteeruda.



Enesekohased oskused on õpitavad, kuigi tänased täiskasvanud üldjuhul ei ole neid õppinud, vaid elu ise on kuidagiviisi õpetanud. Seetõttu on eriti väärtuslik, kui saame lastele neid oskusi juba maast madalast tutvustada. Kuidas tulla toime raskete tunnete ja mõtetega? Kuidas olla tähelepanelik ja hooliv? Kuidas rahuneda? Selles raamatus on lai valik harjutusi, mida koos lastega teha ja mis õpetavad põneval moel iseennast tundma ja juhtima.



Helena Väljaste

psühholoog



***



MONIKA ALLERT on hariduselt romaani keelte filoloog, praegu õpetab ukraina lastele eesti keelt ja täiskasvanutele itaalia keelt. Töötades ka laste jooga-, tantsu- ja liikumisõpetajana, on autorile eriti südamelähedane laste vaimse ja füüsilise heaolu toetamine. Autor usub, et sisemine rahu on igas lapses, vaja on see vaid üles leida.