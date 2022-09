Värske aruanne paljastab moetööstuse julmuse metsloomade vastu

Mõned karusloomafarmid on aretanud metsikuid rebaseid selliseks, et nende kehal oleks võimalikult palju karusnahka, et suurendada tapakasumit. Soomes kasvatatud farmides kasvatatud polaarrebasted on dokumenteeritud niivõrd kõverdunud jalgadega, et nad on peaaegu kõndimisvõimetud. Kõverdunud jalad on tingitud märkimisväärsest lisaraskusest, mida nad on sunnitud kandma, kuna neil on palju rohkem nahka, kui neil loomulikul oleks.