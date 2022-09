Oktoobrikuu toob kaasa muutusi ja intuitsiooni tugevnemise

Muutmise energiad on üldiselt ebaloogilised ja veidrad, kuid oktoobrikuus võivad olla arengud ka rahulikud ja loogilised. Toimuvates sündmustes ei näe Sa kaootilisust, vaid loogikat ja tunned sisemist teadmist, et kõik liigub nii nagu sa varem oled teadnud või aimanud.

Puudub pinge ja asju pole raske teha. Samas oktoober võib meie elu täielikult muuta. Me saame kergelt lahendatud need asjad, mis on praegusel hetkel vajalikud, kuid samas võib kõik muutuda. Kuid ka see pole enam uudis, sest sisemiselt oleme sellega juba harjunud.

Võimalik, et on palju arutlust erinevate teemade kohta, aga inimesi huvitab nii palju erinevaid valdkondi. Me siseneme sügavamale teadmatusse ja see võib esialgu hirmutada. Aga mida sügavamale metsa me läheme, seda huvitavam on. Ootad üht, aga saad absoluutselt midagi muud. Kuid olukorra eripära ongi selles, et kõik on kerge. Me juba oleme teises ruumis ja ajas ning energiad enam ei loo askeldust ja edasi-tagasi tormamist.

Oktoobrikuu sündmused on selged ja mõistetavad. Kõik, mis hakkab toimuma oktoobris on algus uuele. Tugevneb intuitsioon, Sa mõistad ennast ja maailma paremini, avastad midagi uut endas ja teistes ning märkad seda, mis on sulle huvitav. Võlu on igal pool!

Ole keskendunud enda elu paremaks muutmisele ja vali alati see, mis on sinu jaoks hea, tore ja rõõmu valmistav.

Oktoobrikuu õpetab, kuidas kasutada enda energiat ja informatsiooni. Ilmub uus, millega me pole harjunud ja mida me veel ei tea. Iga inimene on enda elu võlur. Inimene avastab endas ja maailmas uued võimalused, oskused, võimed.

Pööra tähelepanu erinevatele seisunditele. Olgu sinu seisund oktoobris rahu, rahuldatus ja tasakaal. Kasvata endas oskust oma seisundit muuta ja juhtida, jälgi ennast. Mis iganes ka ei toimuks oktoobris, ürita kõikides situatsioonides ennast valitseda.