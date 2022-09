Buteyko meetod, mis toob leevendust astma ja allergiate puhul

Kui ma tema meetodist kuulsin, hakkasin enda oma „mitteButeyko meetodiks“ nimetama, sest meie arusaamad tundusid täiesti vastakad olevat. Tema ütles, et inimesed hingavad liiga palju ja mina väidan, et inimesed hingavad liiga vähe! Ma isegi naljatasin, et ainult Nõukogude Liidus saab selline meetod tekkida. Et mis mõttes õpetatakse inimesi vähem hingama ja et sügav hingamine on halb!

Tundus, et paljud tema patsiendid või õpilased, kes minu seminaridele tulid, ei julge sügavalt, vabalt ja täielikult hingata. Mina arvasin, et see on kultuuride erinevus – mina tulin vabalt maalt, kus me võisime hingata vabalt ja palju tahtsime, kasvõi liiga palju. Mina arvasin, et see mees on peast segi. Kuid edu räägib enda eest ja keegi ei saa eitada, et Buteyko meetod on väga toimiv, eriti astmahaigete puhul.

Olen aastate jooksul paljusid tema ideid ja meetodeid üle võtnud ja arvan, et kõik inimesed, kes ilma ravimiteta astmat ravida tahavad, peaks seda lähemalt uurima. Buteyko sündis 1923. aastal Ukrainas. Ta tahtis ülikooli inseneriks õppima minna, kuid Teine maailmasõda tuli vahele ning ta sattus sõjaväkke. Ta teenis autojuhina ja ka parandas autosid, kuid sai peagi aru, et tema eluülesanne on parandada inimesi. Ta tahtis inimesi tervendada ning seetõttu astus pärast sõda meditsiinikooli. Ta lõpetas väga edukalt ning suunati ühte prestiižikasse Moskva haiglasse. Buteyko kannatas aastaid kõrge vererõhu all ning vaatamata parimale ravile ja ravimitele läks ta seisund üha halvemaks. Ta kannatas ka kroonilise hingeldamise all, nagu ta ise seda nimetas, ning arvas, et see on seotud tema vererõhuprobleemidega. Kuid ühel õhtul tabas teda mõte, et äkki hingeldamine pole mitte põhjustatud kõrgest vererõhust, vaid vastupidi – on hoopis selle põhjustaja.