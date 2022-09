Maagilised taimed: üheksa nõianippi šamaan Anu Pahkalt

Eestimaal kasvab palju taimi, millel on võimas vägi. Siin on mõned Anu Pahka soovitused, kuidas endale kaitset, väge ja õnne ligi tõmmata.

Kase najal on hea end tühjaks nutta, rääkida ära kõik mured. Ta leevendab depressiivset seisundit. Istu mugavalt sirge seljaga vastu tüve ja juba mõne aja pärast tunned, et mõtted hakkavad muutuma uduseks, aga nägemine selgemaks (ülitundlikud inimesed on näinud ülespoole liikuvat energiavoolu). Kui keha on juba piisavalt laetud, hakkad tundma end unisena - see on märguanne, et suhtlemine puuga tuleb lõpetada.

Pihlakas on väga hea naistele, kuna aitab äratada uinunud seksuaalsuse. Naistele üle 40 annab pihlakas kindlustunde, armastuse ja sooja ka elusügisesse.

Mitu sajandit tagasi kandsid nõiad kaelas tammetõrudest keed, et tuua oma tegudesse looduse jõudu. See oli eriti populaarne talvekuudel. Mehed kandsid tammetõru, et suurendada oma seksapiilsust ja julgust või ravida impotentsust.

Vanad roomlased on asetanud viirpuuoksa lapse hälli, et kaitsta last igasuguse halva eest. Samuti riputati oksi tubadesse akende ja uste kohale, et kurjus sisse ei saaks. Nõiad on kaitsnud oma valdusi ja kodu sellega, et on istutanud oma kodu ümber viirpuid.

Sarapuust saab teha amuleti, mis toob küllust. Selleks aja seitse pähklit punase niidi järele ja riputada see kee koduuksele. See toob raha majja.

Õunapuu aitab kallimat unes näha. Täiskuu ajal võetakse värske õun ja lõigatakse pooleks. Pool õuna süüakse ära ja pool pannakse padja alla, öeldes: „Kallis, tule ja näita ennast“. Kallim tuleb öösel ja näitab ennast unes, siis võid hommikul teise poole õunast ära süüa.

Kuna kuusk on hea maandaja, saab temaga suheldes ära anda kõike seda, mida endal enam vaja ei ole - halbu harjumusi ja mõttemustreid -, ja nõnda tervendada enda biovälja. Kuuse juurest tuleb lahkuda aeglaselt ja tänada teda selle eest, et ta on sind vabastatud mure- ja stressikoormast.