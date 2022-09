Juba sel nädalavahetusel on huvilistel võimalus kohtuda maailmatasemel konstellööriga

Kui enamik konstellööre tunnistab ausalt, et nad tegelikult ei tea, millise mehhanismiga konstellatsioon töötab – see lihtsalt töötab ja on efektiivne -, siis Oksana on juba aastaid süvenenud energeetika saladustesse.

Eestiski on toimunud esimene kanalitekool, kus poole aasta jooksul õpitakse tundma meie maailma peamiseid, eri kvaliteediga ja eri vibratsiooniga energiakanaleid. Nende tundmaõppimine ja oskus neid kasutada muudab inimese elu maagiliseks.

Isegi nt surmakanalit võib ja peab kasutama. Mõelge, et olete ostnud vana, nö ajalooga maja, mis on näinud absoluutselt kõike. Hoiate sel majal surma kanalit ja see puhastab teie ostu täieliku efektiivsusega võõrast ja isegi kahjulikust energiast.

Või olete mahajäämas lennukist, kuhu pääsemine on teile ülioluline. Kasutate 14. kanalit, mille omadus on transformastioon ja teil on võimalik tekitada ajamull, mis võimaldab teil aeg seisma panna, samas kui teie takso jõuab lennujaama kihutada.

Reedel, 30. septembril kell 18.00-22.00 leiab aset III Oksana Borodjanskaja juhendatud Lila Mäng Eestis. Lila Mäng on iidne müstiline India-päritolu mäng/protsess, mille käigus saame vastuseid oma olulistele küsimustele. Mängu võib siseneda mis tahes küsimusega, mis on praegusel hetkel aktuaalne või taotlusega oma eluülesande ja/või elutee kohta.

Lila Mängu osalustasu on 250 eurot. Grupi suurus on piiratud arv inimesi. Registreerumine sel lingil: https://forms.gle/ZpHg3iJ2xvYUmmtz8

Laupäeval, 1. oktoobril kell 10.00-22.00 toimub Oksana energiaseminar, mis on mõeldud mis tahes taseme energiapraktikutele; neile, kes on osalenud kanalite- ja sefiiridekoolis; neile, kes ei tea kuidas, aga kes tahavad alustada tööd energiatega.

Seminaril tuvastatakse osalejate peamised energiakvaliteetid; omandatakse/süvendatakse oma energiatetunnetust; vaadeldakse, kuidas erinevaid energiaid igal hetkel oma hüvanguks kasutada; saadakse teada, kuidas ammutada vajalikke energiaid mis tahes energia-, väepaikadest.