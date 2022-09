Mida enam avaneme armastusele, seda sügavamale söandame astuda oma inimlikkuse juurde

Sügavuse puudust on püütud korvata pinnapealse paljususega. Kui enam ei teata, mida vajatakse, tahetakse kindluse mõttes kõike. Tuleb kätte saada ja läbi elada kõik, tuleb jõuda kõik ära teha. Sõna „me“ asemele on astunud MINA. Teisele inimesele mulje jätmine on saanud tähtsamaks kui tolle teisega kokkusaamine. See, mis mulje asjadest jääb, on muutunud tähtsamaks kui see, kuidas asjalood on.

Armastus on müsteerium samal viisil, nagu Jumal on müsteerium. Armastust ei saa hallata ega määratleda mõistuse kaudu, seda ei saa nõuda ega osta. Armastust saadakse ainult kingituseks. Mida enam püütakse seda ära teenida, seda kindlamini kaob see käest. Armastus ei alistu inimese haldamispüüdlustele, armastus on spontaanne.

Kui armastuse sisu peaks veel üksikasjalikumalt avama, tuleks lisada, et armastuse üheks iseloomulikuks jooneks on inimliku nõrkuse ja haavatavuse tingimusteta austamine. Armastus armastab väikest ja abitut. Armastus hoiab end kannatava inimese ligi, armastus tunneb rõõmu inimesest, kes on tõe peal väljas. Aga armastus väärtustab ka vabadust nii palju, et lubab inimesel talle pakutud armastust tagasi lükata. Armastus ei suru end kunagi peale, vaid ootab, kuni inimene teda kutsub. Armastuse osaliseks võib saada ainult see, kes armastust vajab. Ainult see, kes oma nõrkuse ära tunneb, vajab armastust.

Maailmas on kahesuguseid inimesi: need, kes oma nõrkust tunnevad, ja need, kes seda veel ei tunne. Muid ei ole. Sõltumatut ja kõigega toime tulevat inimest seirab armastus ootvel, igatseva ja valulise pilguga. Armastus jätab tema rahule, astub temast mööda, sest armastus teab, et mõne aja pärast, kõige hiljemalt surmatunnil, seisab kõigega toime tulev inimene silmitsi oma abitusega. Surm on meile viimane võimalus ärgata ellu.