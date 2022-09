Ärevusele vastupanu võib olla mõttetu

Kui me ärevusega lahingut lööme, sellega vaidleme ja seda sõimame, siis millele me keskendume? Mõistagi ärevusele. Aga kõik see, millele me keskendume, kipub jõudu koguma ja kasvama. Kui aga tähelepanu mujale nihutada, näiteks kõigele positiivsele, mis ärevust asendada võiks, siis ärevus väheneb ja meie jaoks tähtsad asjad koguvad jõudu.

See on loogiline mõttekäik, aga sul võib tekkida ikkagi veel küsimusi. Kuidas saaks üldse ärevuse vastu võitlemist lõpetada, kui me nii väga tahame, et see kaoks? Kuidas saaks üldse oma tähelepanu mujale suunata, kui ärevus teeb nii valju ja nõudlikku häält? Seda saab saavutada alles siis, kui me oma ärevust aktsepteerime.

Ärevus kuulub inimkogemuste hulka, seega ei saa me sellest täielikult vabaneda. Kui me seda teadvustame ja aktsepteerime, aitab see lõpetada ärevusega võitlemist ning see kingib meile aega ja energiat, millega luua positiivseid kogemusi. Järgnevalt mõned nipid, kuidas ärevusega leppida ja edasi liikuda.

• Käsitle sellega leppimist kui suhtumist. Sellega leppimine on teatud meeleseisund, mille saavutad siis, kui tuletad endale meelde, et ärevus võib küll kogemusena olemas olla, kuid sa suudad ikkagi edasi liikuda.

• Käsitle sellega leppimist kui käitumisviisi. Ärevusega leppimise juurde kuulub ka see, et hakkad käituma sellisel viisil, mis aitab teha kõike seda, mis on sinu jaoks oluline, isegi kui oled seda tehes ärevil.

• Ole täielikult ja teadlikult kohal praeguses hetkes. Kasuta oma tajumeeli ja mõtteid, keha ja meelt, et püsida tõeliselt selles, mida sa teed. Kui ärevust märkad, siis lepi selle olemasoluga ja pöördu sellest ära.

• Istu vaikselt koos oma ärevusega. Seegi on teatud meditatsioonivorm. Hinga sügavalt. Istu vaikselt ja lihtsalt märka oma mõtteid ja tundeid, mis tulevad ja lähevad ning kui saad teadlikuks ärevusest, siis lihtsalt aktsepteeri seda ja vii tähelepanu hingamisele.