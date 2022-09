Teadlased tahavad järgmise mehitatud missiooni Marsi asemel Veenusele saata

Tähistaevast võime nii Marsi kui Veenuse kasvõi palja silmaga üles leida. Lähedalt pole inimsilm aga kumbagi seirata saanud. Mõlemad planeedid on juba pikalt olnud NASA sihtmärkide seas ning mehitamata lendusid on nende uurimiseks ka toime pandud.

Veel hiljuti viskas kohalik meedia õhku oletuse, et esimesest Eesti juurtega astronaudist Nicole Aunapu-Mannist võib saada esimene inimene Marsil ning aastaid on Ameerika Ühendriikides töö ja trenn selle nimel käinud. Nüüd tundub, et tema kosmosekarjäär võib kujuneda veel murrangulisemaks.