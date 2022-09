Just see on suurepärase seksuaalelu saladus!

Üks vana suhtetarkus ütleb, et kui seks on hea, määrab see 20 protsenti suhtest; kui seks on halb, määrab see 80 protsenti suhtest. Selge on see, et seks on vaid üks suurepärase suhte element, kuid see on suhte nurgakivi, mistõttu sellega peab kõik korras olema. Kui sellega pole kõik korras, hakkab see mürgitama kõiki teisi suhte aspekte. Õnneks on meeste puhul nii, et enamasti piisab sellest, kui seks on regulaarne, siis nad ei nurise. See on üks neist haruldastest asjadest, kus sulle jagatakse punkte ainuüksi hea tahte eest, kirjutavad Matthew Hussey ja Stephen Hussey oma raamatus „Leia õige suhe. Kuidas leida ja hoida mehe armastust“.