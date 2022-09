Maiade tsivilisatsiooni keskkonnasaaste püsib tänase päevani

Austraalia, Ameerika Ühendriikide ja Briti teadlased eesotsas Duncan Cookiga Brisbane'is tegutsevast Austraalia Katoliiklikust Ülikoolist väidavad oma ülevaateuuringule toetudes, et maiadest maha jäänud elavhõbedasaaste on kohati nii suur, et kujutab ettevaatamatutele arheoloogidele võimalikku terviseriski.