Mugavused ja ebamugavused sinu elus

Hiljuti vestlesin taas ühe toreda naisterahvaga, kes tunnistas ausalt, miks ta oma elus suuremalt jaolt kuhugi ei jõua ja asjadega hakkama ei saa. Nimelt on teda kasvatatud selliselt, et kui ei taha, siis ära tee. Kui ei jaksa, jäta pooleli. Kui on ebameeldiv, siis loobu. Nüüd on tal see muster sees ning iga suurema väljakutse ees vajutab ta pidurit, lükkab töid homsesse ja muutuseid kaugesse tulevikku edasi. Ta pole kunagi millekski päriselt valmis, samal ajal kui teised, kellel on pool tema talendist, surfavad oma unistuste elu suunas võimaluste lainetel, kirjutab Ilona Karula Algolemus.com lehel.