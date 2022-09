NÄDALA TAROSKOOP 26.09-2.10 | Ees on ootamas intriigid, kaos ja ootamatud sündmused

Nädala energiaid esindavad torn ja mõõkade seitse. Pead end valmis panema ootamatuteks muutusteks ja kohati lausa kaoseks. Väikeseks lohutuseks asja juures on see, et lagunevad siiski vaid need teemad, asjad või olukorrad, mis olid juba eos rajatud valedele ootustele või ebarealistlikele unistustele. Hoia meeles, et isegi kui olukord tundub äärmiselt keeruline ning paistab nagu oleks kogu maailm sinu vastu, leidub ometi kõigele lahendus. Kui näed, et üks vale otsus järgneb teisele ning sind saadaks justkui ebaõnn, siis tõmba pidur peale ja võta hoog maha. Ole hetkes ja tunneta. Sa suudad näha tõde vaid siis, kui suurem emotsioonide või sündmuste keeristorm on rahunenud.