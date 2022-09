Iidsed tolteekide õpetused

Ehkki see oli sajandeiks saladuseloori mähitud, ennustasid iidsed prohvetid, et saabub ajastu, kui nende tarkuste edastamine inimestele osutub vajalikuks. Nüüd on Kotka Rüütli liinist põlvnev nagual Miguel Ruiz saanud juhendust jagada meiega tolteekide võimsaid õpetusi. Tolteekide teadmused pärinevad samast põhilisest terviktõest nagu kõik pühad esoteerilised traditsioonid kogu maailmas. Ehkki tolteekide pärimus pole religioon, austatakse kõiki kunagi maa peal õpetanud vaimseid meistreid. Kuigi õpetus on vaimne, saab seda kõige paremini iseloomustada kui elulaadi, mis eristub valmis juurdepääsuga õnnele ja armastusele.

Suitsune peegel

Kolm tuhat aastat tagasi elas mäge dest ümbritsetud linnas üks inimene, samasugune nagu sina ja mina. Õppides arstiteadust, tahtis ta omandada esiisade tarkust, kuid ta ei nõustunud täielikult kõige sellega, mida õppis. Ta tundis südames, et midagi peab veel olema.

Kord, kui mees oma koopas magas, nägi ta unes, et vaatab omaenda magavat keha. Ta tuli noorkuu ööl koopast välja. Taevas oli selge ja ta nägi miljoneid tähti. Siis juhtus temas midagi, mis ta elu igaveseks muutis. Ta vaatas oma käsi, tunnetas oma keha ja kuulis iseenda häält ütlemas: „Ma olen valgusest tehtud. Ma olen tähtedest tehtud.“ Ta vaatas uuesti tähtede poole ning taipas, et tähed pole need, mis loovad valgust, vaid pigem on valgus see, mis loob tähti. „Kõik on tehtud valgusest,“ sõnas ta, „ja vahepealne ruum ei ole tühi.“ Ta teadis, et kõik olemasolev on üks elav olend ning valgus on elu sõnumitooja, sest see on elus ja sisaldab kogu infot.

Siis mõistis ta, et kuigi ta on tähtedest tehtud, pole ta need tähed. „Ma olen tähtede vahel,“ mõtles ta. Nii nimetas ta tähed tonal’iks ja valguse tähtede vahel nagual’iks ning ta teadis, et see, mis lõi nende kahe vahel harmoonia ja ruumi, on Elu või Kavatsus. Ilma Eluta ei saanud tonal ja nagual eksisteerida. Elu on absoluudi jõud, ülim, Looja, kes kõike loob.