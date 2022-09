Noore Kuu loomine Kaalude sodiaagimärgis võimendab suhete ja tunnetege seotud teemasid

Kuu loomine on aeg, mil Kuud pole taevas näha või on näha ainult Maa varjuga kaetud kontuure. Kuu loomine on suurepärane aeg uueks alguseks. Sellel perioodil on avanemas mitmed põnevad võimalused, millest tasuks kinni haarata. Loe, mida toob kaasa tänane Kaalude sodiaagimärgi Kuu loomine.