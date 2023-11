Sõltuvussuhted võtavad jõudu ja mõjuvad negatiivselt elukvaliteedile

Rasked ja mõttetud suhted mõjuvad väsitavalt. Need võtavad jõudu ja mõjuvad negatiivselt elukvaliteedile. Inimene saab küll aru, mis toimub, kuid ei suuda midagi muuta. Üritatakse tekkinud olukorra tagamaid mõista. Millised on need varjatud põhjused, mis sunnivad inimest suhtesse jääma ka siis, kui saadakse aru, et see suhe pole midagi muud kui sõltuvus oma partnerist? Kuidas sõltuvust teadvustada ja sellest lahti lasta?