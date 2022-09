Iidne Tiibeti väekas „toidulisand“ - chudlen

Mõnes mõttes võib chudleni võrrelda hea „vitamiinipommiga“ - ühest pillist on võimalik kätte saada vajalikud baasained keha noorendamiseks ja tervendamiseks, ja seda viisil, et me ei koorma ennast üle liigse toiduga. Tänapäeva maailmas on sageli probleemiks ju ülesöömine või ebasobiva või ebakvaliteetse toidu söömine. Nii võib üks essentsipill anda puhkust seedesüsteemile ja teisalt aidata keha uueks luua. Kuna chudleni algained on puhtad, kapslisse panemata ja tööstuslikult tootmata, imenduvad nad hästi ja ei koorma keha üle ega tekita kõrvalmõjusid.

Ravitoimelise chudleni kasutamise põhjuseid on mitu.

Chudlen aitab hoida keha tervena, immuunsüsteemi töökorras, aitab jagu saada pidevalt kimbutavatest (külmetus)haigustest, väsimusest, kurnatusest. Chudlen aitab võidelda enneaegse vananemise vastu. Sageli on keha vananemise ja mitmete krooniliste haiguste kujunemise põhjuseks just toitumine, õigemini üleliia söömine või sobimatute toiduainete söömine või keha võimetus vajalikku omistada. Chudlen takistab ka liiga varajaste kortsude teket või juuste hallinemist. Chudlen aitab tõsta seksuaalenergiat ja aidata kaasa viljastumisele. Paljud paarid on just chudleniga saanud abi, et kauaoodatud järelkasv ilmavalgust näeks.

Chudlen pole küll otseselt mõeldud kaalu langetamiseks, kuid sageli on nende pillide heaks kaasnevaks nähtuseks just see, et kehakaal hakkab tasahilju langema. Justnimelt tasahilju - teadupärast liiga kiire kaalukaotus võib päädida hoopis hilisema kaalus juurdevõtmisega.

Teisalt aga - kuna Tiibeti ravimeetodid on kõik tasakaalustava iseloomuga, aitavad teatud viisil võetavad chudlenid kaalu taastada, peale näiteks rasket haigusperioodi.