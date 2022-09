Tiit Trofimov: porno vaatamine paneb südame täiesti kinni

Üsna sagedasti tuleb meeste ringides jutuks pornosõltuvus, paljud mehed tunnistavad, et on selle küüsis. Mõnel on kiire eneserahuldamine stressi maandamise vahend, aga paljudel on see alguse saanud juba kehvavõitu lapsepõlves, kui nad avastasid, et masturbeerimine toob muidu mustades värvides igapäevaellu korraks rahu ja kergust, kirjutab Tiit Trofimov oma raamatus „Lõpp on algus“.