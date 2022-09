Haiguste algpõhjused, inimese immuunsus, isetervenemisvõime ja selle seos ki-shiatsuga

Miks on nii, et kuigi inimesed on saanud kena suve ja justkui palju puhata, toimub sügiseti ikka ja jälle massiline haigestumine?

Lapsed kooli ja lasteaeda, tööealised jälle ninapidi kõik tööle kinnistesse ruumidesse kokku. Nüüd veel ka stress ja probleemid elektri, gaasi, kütte ja sõjaga. Millal see kõik lõpeb ja kas üldse lõpeb? Miks siis inimesed haigestuvad just sügisel ja kevadtalvel? Miks suvine puhkus, päike, meri ja maasikad ei tugevda meid?

Arstid seletavad seda üldiselt eelkõige sellega, et tuli jälle uus viiruselaine. Miks just sügisel, seda justkui seletatud pole. Kogenenumad arstid viitavad ka immuunsüsteemi nõrkusele. Viimane on ka idamaise ning muude täiend- ja alternatiivmeditsiini erialade seletus. Immuunsuse tugevdamisest rääkides lähevad aga arvamused lahku.

Inimese immuunsus on võimas kingitus meile, mis on välja arenened sajandite ja aastatuhandete jooksul.

Viirused ümbritsevad meid kogu aeg ja stressifaktorid ei kao kuhugi.

Viirused ümbritsevad meid ja on meie sees, kogu aeg ja tohutul hulgal ning teatud aastaaegadel pakub inimene kahjuks oma nõrkusega neile meeldivalt rikkaliku toidulaua. Selle asemel, et suvel puhata, tehakse kas kõvasti tööd või lastakse oma keha liigse prassimisega käest ära. Viimasel aastatel lisandus kahjurite hulka ka tugev „koroona-stress“ ja „energia-stress“. Kui need kaovad, tulevad järgmised. Materiaalne ja tehnokraatlik maailm muutub pidevalt, pakkudes alati midagi, mille pärast muretseda.

Praegusel, rohkel pillamise ja elunautimise ajal on huvitav märkida, et kokkuhoidlikum ja tasakaalukam eluviis, mis väljendub valitud toitumises, piisavas puhkuses, äärmuste vältimises, on see, mis hoiab tervist ja toetab immuunsust.