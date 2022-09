Alkeemia lugemisnurk | Saavuta immuunsus emotsionaalselt vägivaldse partneri suhtes

Paljud mu kliendid on alles teraapias olles endale teadvustanud, et nende kooselus on emotsionaalset vägivalda. Enamus teraapiasse tulijatest tahab tegelikult, et ma neid „terveks“ teeks, et nad paremad vanemad või partnerid olla oskaks. „Mis mul viga on? Miks ma ei suuda teha seda, mida mu abikaasa palub? Miks ei suuda ma oma naisele/mehele tõestada, et armastan teda? Miks ma ei oska asju õigesti teha?“ küsivad nad minult. Kui nad aga hakkavad kirjeldama elu oma partneriga, saab koheselt selgeks, et probleem pole ei mu kliendi laiskuses ega isekuses või väheses seksihuvis või muudes asjades, milles nende partner neid süüdistab. Probleem on hoopis nende partneri ebarealistlikes ootustes või partneri moonutatud nägemuses neist, teistest ja maailmast üldisemalt.

Need, kellega ollakse vägivaldne, kipuvad uskuma, et kui nende partner millegi üle kurdab, siis teevad nad midagi valesti. Neile ei tule pähegi, et nende partner kaebleb selleks, et nad endast halvasti mõtlema hakkaks. Nad ei kahtlustagi, et partner keskendub nende olemasolevatele või väljamõeldud puudustele selleks, et ise enda omadele mitte mõelda. Nad ei hooma, et vägivaldsed inimesed süüdistavad oma partnerit, et hajutada tähelepanu enda süütegudelt või vältida vastutuse võtmist enda probleemide, puuduste ja vigade eest. Ja loomulikult ei tule nad selle pealegi, et nende partner võiks olla rahuldamatu nartsissist, kes arvab, et kõik peavad teenima teda ja et kõik peab toimuma tema suva järgi. Ja mis kõige olulisem: nad ei mõista, et seni, kuni partner neid häbistab, pääseb ta ise enda häbi tundmisest. Ka ei saa nad aru, et partneri nägemus neist võib olla moonutatud partneri piirialase isiksushäire tõttu või muude hälbeliste omaduste tõttu. On oluline, et sa endale teadvustaksid, et enamus vägivallatsejaid ei kritiseeri oma partnerit seepärast, et neil oleks elukaaslase või kooselu suhtes parimad huvid südamel. Nad on väljas vaid enda huvide eest ja kahjuks tunnevad nad sageli vajadust, et elukaaslane tunneks ennast neist halvemana. Kui sa sellest aru saad, hakkad sa asjadest hoopis teisiti aru saama.