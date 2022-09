Sügav lõdvestumine hirmust ja stressist vabanemiseks

Hirm võib kehas kuhjuma hakata ning põhjustada stressi ja pinget. Puhkus on tervenemise eeltingimus. Kui metsloomad on saanud haavata, otsivad nad paiga, kuhu maha heita, et paar päeva täielikult puhata. Nad ei mõtle toidu või mingite muude asjade peale. Nad lihtsalt puhkavad ja lasevad oma kehal loomulikul viisil terveneda. Kui meie, inimesed, muutume hirmunuks ja meid haarab stress, siis läheme küll apteeki ja ostame ravimeid, kuid harva on meil tarkust oma ringijooksmised lõpetada. Me ei tea, kuidas iseennast aidata, kirjutab Vietnami zenbudistlik õpetaja Thich Nhat Hanh.