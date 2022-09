Kui suhe saab läbi: Ideaalne lahkuminek versus tegelikkus

Ja alles siis, kui eelmine suhtepaat on pärast tormi oma kõikumise lõpetanud, on mõistlik astuda uude suhtesse. Lootusega, et vanast suhtest saadud kogemused ja õppetunnid ei kordu, et ollakse targemad. Targemad just selles vallas, et väärtustada paarisuhet, seda hoidvat emotsionaalset sidet ja avatud suhtlust oma vajaduste, tunnete, mõtete, murede ja soovide selgeks tegemisel. Ja targemad selles, et vaid enda vajadusi silmas pidades kaugele ei seila. Partneri vajadused on sama olulised. Kõige olulisem on koostöö vastastikuste vajaduste pühendunud rahuldamisel.