Polaaralasid saaks jahutada suhteliselt lihtsalt ja odavalt

Wake Smith Connecticutis New Havenis asuvast Yale'i Ülikoolist ja ta kolleegid panevad ette, et lennukitelt tuleks polaaralade kohale õhku piserdada suures koguses aerosoole, mis varjutaksid osa päikesevalgust ning jahutaksid maa-, vee- ja jääpinda.

Aerosoolide ehk pisikeste ainekübemete atmosfääri paiskamist on üleilmse soojenemise ohjeldamiseks soovitatud ennegi, kuid tugev vastuargument on olnud mõistetav mure aerosoolide võimaliku negatiivse keskkonna- või tervisemõju pärast.

Smith ja ta kaaslased kirjutavad ajakirjas Environmental Research Communications, et kui piirduda aerosoolide paiskamisega ainult kõrgematele laiuskraadidele, siis säästame lõviosa inimkonnast aerosooliärevusest, kuid tegeleme kliimamurega just seal, kus see kõige tõsisem on.