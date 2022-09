Härra Õiget ei saa jõuga tekitada

See ei tähenda, et mehed ei tahaks suhet, aga nende instinkt on oma kõigi võimalustega tutvuda. Naiste instinkt on praakida kiiresti välja mehed, kes talle ei meeldi, ja leida üks mees, kes talle kõige enam meeldib. Ülejäänuid ta siis ignoreerib. Kas see tähendab, et naine peaks rohkem mehe moodi olema ja paljudega käima? Üldsegi mitte. Minu mõte on pigem see, et suhte pealesurumise asemel mehele, keda naine veel ei tunne, peaks ta enne oma tähelepanu konkreetsele inimesele suunamist rohkem aega veetma rohkemate meestega. Muide, mida aeglasemalt liigub naine, seda suurem on mehe soov kiiremini liikuda. Ta hakkab mõtlema, et ei tea, miks naine vooluga niisama kaasa läheb ega püüa teda siduda. Tajutav väljakutse suureneb, kui mees hakkab mõtlema, mida ta peaks tegema, et naine ainult teda tahaks. Naise tajutav väärtus kasvab, kui mees näeb, et naine on valivam ega kiirusta suhtesse mehega, kes pole tema nimel veel pingutanud. Nüüd hakkab ta naise nimel seda tegema. Nagu me teame, siis kõik väärtustavad seda, mille nimel nad vaeva peavad nägema, ja see väärtustamine jätkub ka siis, kui nad oma tahtmist on saanud.