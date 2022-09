Jaga oma põnevaid kohtingukogemusi ja võida raamat „Leia õige suhe!“ (Pilgrim, 2022)

Peale põgusat vestlust saigi minu esimene kohting kokku lepitud. Olin elevil ja segaduses, kuid siiski uskusin, et imed võivad sündida ja pildil olev sümpaatne mees on päriselt ka olemas. Valisin kena kevadise promenaadi romantiliseks kohtumiseks. Kui seal kontsi kõpsutades oma kaaslast ootasin tabas mind ootamatu üllatus - printsi asemel, kes pidi valgel ratsul saabuma, tuli hoopis kõhukas räsitud onu, kellel polnud palju ühist pildil oleva trimmis nägusa mehega. Kuid jah, see siiski oli tema- seda reetsid silmad, mis olid samad. Viisakusest jäin kohale ja otsustasin, et ehk on vestlusel jumet ning esimene tunne ei pruugi ju olla õige. Kuid mida minut edasi seda enam sain aru, et me pole sugugi ühel lainel ja minust antud mehe hingeravijat tema seljataha jäänud lahutusest küll ei saa. Minu elu 30 minutit ei olnud just parim investeering potensiaalsesse kavaleri, seega võtsin seda kui teadmist, et selline tutvumisviis ei ole minu jaoks. Olen märksa traditsioonilisem ja naudin pigem kohest ausat suhtlust ilma, et nooruspõlve pildid rajalt tundmatusse eksitaks. Sisu siinkohal on märksa olulisem.