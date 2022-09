Armastuskiri: Ta on võlur... Ta on universumi kingitus...

Poed Tema kaissu ja kogu maailm võib oodata... Hämmastav, kuidas üks inimene võib mõjuda ja mõjutada. Jah, ma olengi ehk selline liialt tunnete inimene, armun kiiresti, kiindun... Kuid Temaga on hoopis eriline maagia! Kas ma olen armunud? Ei, pigem mitte. Mitte veel. Nii suur on eelmiste suhete pagas, et ei lase armuda nii kiiresti. Hirmud. Kahtlused. Kompleksid. Tunnistan, et need kõik on minu kaaslased praegu. Aga tahan kirjutada muul teemal.

Ta on võlur...Hetk enne kohtumist oli tunne, et kogu maailm variseb kokku, inimesed ajavad närvi ja mehed on lootusetud mölakad. Aga… Siin ta on, istub autos ja naeratab, silmad säravad. Kohe kerkivad ka minu suunurgad ja silmades hakkavad mängima päikesekiired. Ma olen natuke rivist väljas ja Tema eest on seda võimatu peita, Ta vaatab silma ja justkui näeb kõike. Tõmbab mind enda ligi: „Las ma häälestan end Sinu energia lainele“ Ja mis tegelikult toimub? Hoopis mina rahunen, kaob vastik värin minu seest. Ma hingan sisse tema lõhna, surun end tugevamalt tema vastu. Ta tunnetab selle ära ja teeb pai. Kõlab nagu odav naiste romaan? Mul ükskõik. See tunne on nii kirjeldamatult hea.

Ta on võlur...Ta iga kord muudab mu maailma paremaks. Ta muudab mind minu paremaks versiooniks. Oma särava enesekindluse, mehelikkuse ja tarkusega paneb Ta mind uskuma endasse. Usun, et saan kõigega hakkama. Ja Ta on olemas. Ta toetab...

Kirg.

Kohvik. Ma ei suuda keskenduda sõnadele, mõtted jooksevad peas laiali. „Anna mulle oma käed. Pane silmad kinni.“ See tunne ei lähe mul veel niipea meelest. Väikesed elektrisähvatused läbisid kogu keha. See soojus, mis liikus kätest südamesse ja üle terve keha. Me tegime silmad lahti, me olime vait veel paar minutit ja mõlema näole tuli üheaegselt naeratus, silmad särasid. See connection, sõnagi lausumata, on meil praegugi. Ta tunnetab mind. Sõnu polegi vaja. See on kirg. Vaikne. Kui tunnetad nahaga ja näed silmadest, et oled ihaldatud.