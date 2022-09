Mugavustsoonis elamine ei vii sind elus edasi

Esiteks rista käed, nagu seda tavaliselt teed, ning pane tähele, milline käsi on pealpool. Oled sa vasaku- või paremakäeline? Seejärel too käed ruttu alla, anna laks vastu oma reisi ja rista käed teistpidi. Vaata, kas sul on tõesti teine käsi peal, ning pane tähele, kuidas see sulle tundub.

Sama harjutust gruppides tehes jaguneb see tavaliselt pooleks, kumb käsi on peal. Kusjuures ei paista olevat seost sellega, kumma käelised nad on. See on lihtsalt harjumus. Kui see oli su jaoks lihtne, siis palju õnne. Kui see aga tundus keeruline, kuulud enamuse hulka. Enamiku inimeste jaoks on käte teistpidi ristamine raske, tundub ebaloomulik ja isegi „vale“. Nii on see enamiku harjumuste muutmisel. Esimene takistus ongi varasemalt välja kujunenud viisi domineerimine. Teine takistus on uue viisi algselt võõras tunne.