NÄDALA TAROSKOOP 19.-25.09 | Ole enda vastu täiesti aus, kui langetad mõne olulise otsuse

Tervise osas on nüüd hea aeg viia ellu muutusi. Vaata üle oma toidulaud, magamis- ja liikumisharjumused ning ka uskumused ja mõttemustrid. Kui sa pole oma tervise või vaimse ja füüsilise olukorraga rahul, siis on aeg midagi muuta. Sa ei saa saada paremaid tulemusi, kui sa teed kõike samamoodi edasi kui seni. Muuda midagi, vii sisse uus režiim, proovi mõnda uut treeningviisi või jäta oma menüüst välja toiduained, mis sulle hästi ei mõju. Samamoodi tasub teha ka suurpuhastust oma suhetes. Kui tunned, et suhtlemine mõne inimesega koormab või väsitab sind, siis on aeg sellega midagi ette võtta.

Armastuse ja suhete osas ootab sind ees üsna jõuline areng. On sinu valik, kas sa seisad muutustele vastu või tervitad neid tänulikult. Pole mõtet hoida kinni millestki, mis takistab su kasvu ja arengut, pakkudes vaid võltsi turvatunnet ja tuntud rutiini. On aeg enda sisse vaatamiseks ja oma südame usaldamiseks. Mida enam sa oma elust eemaldad teemasid, olukordi ja inimesi, kes ei ole oma tunnetes ja soovides ausad, seda kergem saab olema elu. Keeruliste suhete aeg saab samm-sammult ümber, mida enam sa sisemiselt kasvad ja iseennast tundma õpid. Ära karda tundmatut. Hirm uue ees ei ole piisav põhjus, et hoida kinni millestki sellisest, mis sind tagasi hoiab, lämmatab või kammitsevaisse piiridesse surub.

Nädala energiaid esindavad maailm ja surm. Pane end valmis suurteks muutusteks, kus sinu ees avaneb täiesti uus maailm. Sind ootab ees vaimne kasv, olulised muutused ja uued algused. Oled läbinud erinevaid õppetunde ja kogenud emotsioone, mis on toonud sind just siia, kus sa tänasel päeval seisad. Sinu enda võimuses on võtta elust ja olukordadest enda jaoks parim. Ära hoia end tagasi, usu endasse ja unista suurelt. Ole enda vastu aus ning ära langeta ühtegi otsust, mis läheb sinu sisetundega vastuollu.

Nädala kaart on saatuseratas. Nüüd saad mustvalgel näha, kuidas kõik siin elus on mööduv. Olgu selleks head asjad või mured, mis tundusid ületamatud - kõik saab ümber ja ellu tuleb jälle midagi uut. Mida vähem klammerdud ja asju üle dramatiseerid, seda kergem on sul näha kõike nii, nagu see tegelikult on. Omanda oskus, mis laseb sul vajadusel eluvooluga sujuvalt kaasa minna ja sa näed, kui palju kergemaks kõik muutub.

Nädalat iseloomustab keisrinna. Tundud nüüd inimestele huvitavam, atraktiivsem ja külgetõmbavam kui tavaliselt. Kohtad igal sammul kedagi, kes soovib kas sinu head nõu, tarka soovitust või tähelepanu. Sellel on sinu jaoks silmiavav ja enesehinnangut tõstev väärtus - hakkad ka ise ennast nägema nii nagu teistele paistad. Mõistad, et sinu teadmisi ja intuitsiooni hinnatakse väga kõrgelt.

Nädala energiad võtab kokku müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Nädala kaart on armastajad. Suur tähelepanu on suhete ja armastusega seotud valdkondadel. Eelkõige tuleb olla valmis muutusteks. Selleks, et saaksid neid muutusi ise juhtida, tuleb võtta aeg maha ja langetada teadlikke ning oma vajadustel põhinevaid otsuseid. Sel perioodil võid end üllatuslikult leida ka armastuskolmnurgast või avaldab sulle tunded keegi, kelle poolt tulevad romantilised emotsioonid sulle täieliku üllatusena.

Nädala võtab kokku karikate kolm. Nüüd on aeg taaskohtumisteks. See ei tähenda alati küll nostalgilisi või romantilisi kohtumisi, kuid siiski puutud sa kokku millegi sellisega, mis tekitab sinus tugevaid emotsioone ning viib su mõtetega tagasi minevikku. Võta seda kui omamoodi õppetundi ning jälgi, milliseid tundeid sa koged ning kuidas need olukorrad sind mõjutavad.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku mõõkade rüütel. Nüüd on oluline see, et sa ei kiirustaks otsuste ega järelduste tegemisel liigselt. Hetkel on sinu elus palju toimumas ja see võib sind kohati eksitada. Katsu leida igas päevas mõned hetked, kus rahustad oma meele ja meenutad endale, mis on tõeliselt oluline. See aitab igapäevases virrvarris püsida õigel teel ja jätkata liikumist sinna, kuhu sina soovid.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab müntide kümme. Praegu on sinu jaoks väga olulised just töö ja perekonnaelu stabiilsusega seotud aspektid. Väga tähtis on sulle ka materiaalne kindlustatus. Juhindud eelkõige oma ajaga saavutatud kogemustest ning naudid rahulikku ja üllatustevaba perioodi. Pühendumise ja rahuloluga lood endale kindlat tulevikku. Hindad harmoonilisi suhteid ning toetavate kaaslaset seltskonda nii tööl kui kodus.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on karikate kümme. Ees on ootamas hea aeg, kus eesmärgid ja unistused täituvad. Eriti sobiv on periood pere, lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks ning suhete parandamiseks. Suudad inimesi lausa lennult mõista ning naudite vastastikku üksteise seltskonda. Ka romantika ja armastuse osas toob nädal häid uudiseid.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)