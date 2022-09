Migreeni aitab leevendada madala süsivesikutesisaldusega dieet

Iga toitumispõhimõtte aluseks on nn tasakaalustatud toit, mis sisaldab süsivesikuid, valke, rasvu, vitamiine. Pole selge, kas nn tasakaalustatud dieedid hoiavad ära või provotseerivad migreenihoogude tekkimist. Palju on räägitud nn lääne toitumisharjumustest tulenevatest probleemidest. Juba pikka aega on tähele pandud, et episoodiline paastumine vähendab migreeniatakkide arvu kuus. Seepärast on ka tänapäeval aktuaalne ketogeenne dieet leidnud migreeniravis kajastamist. Paastumine nimelt soodustab ketootilise mõju avaldumist. Ka kaasaegses teaduskirjanduses on järjest rohkem levimas toetavaid seisukohti ketogeense dieedi positiivsest mõjust migreeniravis.

Ketogeenne dieet

See on toitumisviis, mida järgides tarbitakse vähe süsivesikuid, palju rasva ja tavapärases koguses valku. Kõige olulisem on nii palju kui võimalik vähendada just suhkru- ja tärkliserikaste toitude söömist. Julgelt võib süüa liha, kala, muna, värskeid köögivilju ja tarbida häid rasvu. Suhkru vähendamine igapäevases toidus stabiliseerib veresuhkrutaset ja vähendab rasva talletava hormooni insuliini tootmist kehas. Selle tulemusel hakkab keha põletama rohkem rasvu, tekib küllastumistunne ja kaob vajadus üle süüa. Ketogeensel dieedil on palju sarnasusi Atkinsi dieediga ja madala glükeemilise indeksiga dieediga. Süsivesikuid vähendades viiakse keha seisundisse, mida nimetatakse ketoosiks. Keha hakkab intensiivselt rasva põletama energia saamiseks, ka maksas muudetakse rasv ketoonideks, mis saavad aju energiaga varustada. Tänapäeval on teada erinevaid ketogeenseid dieete.

Standardne ketogeenne dieet (SKD). See on väga väikese süsivesikute sisaldusega ja rasvarohke dieet. Enamasti sisaldab see 75% rasva, 20% valku ja 5% süsivesikuid.

Tsükliline ketogeenne dieet (CKD). See dieet näeb ette nn süsivesikute laadimist, näiteks 5 ketogeense dieedi päeva ja siis 2 süsivesikurohket päeva.

Plaanitud ketogeenne dieet (TKD). See dieet lubab sul lisada menüüsse süsivesikuid siis, kui teed trenni.