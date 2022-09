Tantramassaaž äratab kogu keha energiasüsteemi ja vabastab erinevaid blokeeringuid, näiteks ravib enneaegset seemnepurset, erektsiooniprobleeme, iha puudumist, orgasmide mittesaamist ja teisi hädasid. See vabastab ka emotsionaalseid pingeid ja ravib traumasid. Nii et kui keegi arvas, et see on lihtsalt üks lõbus naudinguallikas, siis arvaku uuesti. Enne, kui naine tupemassaaži abil naudinguid kogema hakkab, tuleb välja tohutut frustratsiooni, kurbust, viha ja teisi negatiivseid emotsioone, mis võib mehe ära ehmatada, kui ta seda oodata ei oska.

Tantramassaaž on vägev energiateraapia tööriist, mis minu hinnangul peaks olema ka perearstikeskustes saadaval. Juba kuulen naerupahvakuid, aga inimesed, kes on tantraga kursis ja teavad, millist tervendust on selle abil võimalik korda saata, kindlasti ei naera. Meestele ja naistele tehtavate tantramassaažide abil oleks võimalik kokku hoida üüratuid tervishoiule minevaid summasid. Mõnes riigis on seda juba õnneks mõistetud ja tantramassaaž tervisekindlustuse alla minevate massaažide nimekirjas.

Esimesel tantrakursusel räägiti sellest, kuidas treenida ennast ilma seemnepursketa seksima, nii et sa otsustad sobival hetkel ise, kas purskad või ei purska. Olin kogenud enneaegset seemnepurset, ma teadsin, mida see tähendab: närvisüsteem on pinges, su keha on tohutus stressis ja tahab kiiret restarti. Paraku on kiirest restardist olulisem lisastress, mille enneaegne seemnepurse

põhjustab, sest noh… sa ei ole ju seal voodis üksinda. Teisalt põhjustab kiiret seemnepurset minu arvates ka asjaolu, et elu meie ümber on nii kiireks läinud, et inimesed ei leia enam seksimiseks aega või kui leiavadki, siis on nad liiga väsinud, et tundideks nautlema jääda. Alateadvus ütleb kehale, et teeme kähku selle restardi ära, siis saab rutem magama.