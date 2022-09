Avali südame tervendamine muudab su suureks meistriks

Lapsepõlves olime emotsionaalselt alasti. Me hoidsime oma haavatavust maailma ees avatud pihkudes. Jah, me olimegi nii tugevad. Me rääkisime oma hirmudest ausalt, nutsime süütuid pisaraid, panime riskides asju kaalule, jäime endile truuks ja tundsime end turvaliselt, kui avaldasime oma säravat olekut kõigile, kes seda näha soovisid.

Ja kuna me tundsime rahulikult kogu valu, mida me inimolenditena inimkogemustes osaledes loomulikult tunda saime, oli meil samuti täielik ligipääs kogu õnnele, mida me oleme tundma loodud.

Luuletaja Kahlil Gibran andis selle mõtte suurepäraselt edasi oma meistriteoses „Prohvet“ (see on üks mu lemmikraamatuid):

Sinu rõõm on paljastatud lein. Ja seesama allikas, kust sinu naer tõuseb, on tihti pisaratega täidetud. Mida sügavamale kurbus sinu olemusse lõikab, seda rohkem rõõmu suudad sa mahutada. Kas pole seesama peeker, mis sinu veini hoiab, kunagi pottsepa ahjus põletatud?

Siis, läbi elu jätkates – ja pettumuste, raskuste ning heidutustega kokku puutudes – kogusime katsumuste ja kokkupõrgete emotsionaalseid jääke. Enda kaitsmiseks hakkasime alateadlikult oma hellade, tarkade ja võimsate südamete ümber raudrüüd sepistama. Et pääseda valu käest. Et vältida kannatusi. Et unustada trauma.

… Kuid valust lahti lastes kaotasime ka seose oma valgusega.

… Kurbuse eest põgenedes reetsime oma lootusrikkuse.

… Põgenedes selle eest, mida me kardame, nüristasime võime emmata oma koletisi ja hävitada sisemisi deemoneid.

… Ja seistes vastu kaunile sõprusele kõigega, mis me tegelikult oleme, lämmatame tahtmatult enda ülima tarkuse, meisterlikkuse ja uudishimu, mis jäävad kappi lukku taha, sügavale meie sisemuse kõige vähem külastatavatesse osadesse.

Minu südamelaadi filosoofia peamine põhimõte on järgmine: selleks, et haava tervendada, tuleb sul mõista selle alla surutud emotsiooni.