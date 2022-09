Kas sinul võib olla toidutalumatus?

Organismile on talumatuse reaktsioonid stressirikkad ja see põhjustab stressihormooni kortisooli vabanemise, mis omakorda mõjub nahale. Kortisool võib hävitada kollageeni ja see aeglustab paranemise tempot. Samuti vähendab see naha suutlikkust sünteesida elutähtsat molekuli, mida nimetatakse hüaluroonhappeks. See aitab anda nahale niiskust ja säilitada selle nooruslikku ümarat tekstuuri.

Kortisool õhendab ka pealmisi nahakihte ja toob veresooned rohkem nähtavale, tekitades laigulise punase jume, mis paneb aastaid juurde (Austria Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte ühes uuringus18 leiti, et ebaühtlane nahatoon võib lisada näo vanusele 20 aastat). Teine asi, mis ilmneb kehas toidutalumatuse reaktsiooni ajal, on insuliini ja suhkrute taseme tõus ja nagu me varsti arutame, on suhkur kõige hullem toitaine, mis otseselt nahka vanemaks muudab. Kui su vereringes on suhkrute tase kõrge, siis sa vananed kiiremini – uuringud näitavad, et inimestel, kellel on 2. tüüpi diabeet (ja tavaliselt on nende veresuhkru tase kõrge), on naha vananemise tase kolm korda kõrgem kui elanikkonnas üldiselt.

Toidutalumatuse puhul on huvitav see, et seda võib põhjustada iga toit – isegi selline, mida sa sööd äärmiselt väikeses koguses. Minul on küüslaugu talumatus – kui ma seda söön, päästab see valla põletikureaktsiooni. Sellega läheb mu soolestik täiesti käest ära, mul tekib kerge liigesevalu, kõht streigib ja alati tulevad mul näkku vistrikud – see on minu jaoks selge märk, et see toit ei sobi mu kehaga. See tõestab, et reaktsiooni võib vallandada iga toiduaine, aga kui ma teen kliinikus inimestele toidutalumatuse testi, tulevad korduvalt esile viis toiduainet. Nii et ma soovitan alati inimestel vaadata neid, enne kui nad hakkavad analüüsima iga toitu, mida söövad.

Need viis toiduainet on järgmised: